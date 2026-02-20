Heute „regnet“ es 10.000€ auf Wiens Mariahilferstraße

PR-Coup in Wien: Unternehmer Max Weißenböck will am Freitag 10.000 Euro in 10-Euro-Scheinen auf der Mariahilferstraße „regnen“ lassen – Ort wird kurzfristig bekanntgegeben.

Mit einer spektakulären Aktion sorgte das Wiener Label @gamechangersocks bereits zu Wochenbeginn für Aufsehen: Ein Auto, komplett mit (Fake-)10-Euro-Scheinen beklebt, rollte über die Mariahilferstraße. Die Botschaft auf den Scheinen: „Folge @gamechangersocks und erhalte automatisch die echten 10 €!“ Jetzt soll die Kampagne ihren Höhepunkt erreichen – mit echtem Geld.

10.000 Euro in 10-Euro-Scheinen

Mastermind Max Weißenböck kündigte an, am Freitag, 20. Februar 2026, um 16 Uhr insgesamt 10.000 Euro in 10-Euro-Scheinen „regnen“ zu lassen. Der genaue Ort auf der Mariahilferstraße soll kurzfristig über Instagram bekanntgegeben werden. Zahlreiche Content Creator und Medienvertreter haben bereits Interesse signalisiert.

Opernball als Bühne

Schon beim Wiener Opernball setzte Weißenböck auf maximale Aufmerksamkeit: Seine Praktikantin Johanna erschien in einem auffälligen „Sockenkleid“, gefüllt mit 10-Euro-Scheinen. Auch ein Zylinder mit Geldscheinen kam zum Einsatz. Ziel der Aktion: Reichweite generieren und neue Follower für die Marke gewinnen.

©Gamechanger Socks Schon beim Wiener Opernball setzte Weißenböck auf maximale Aufmerksamkeit: Seine Praktikantin Johanna erschien in einem auffälligen „Sockenkleid“, gefüllt mit 10-Euro-Scheinen.

Guerilla-Marketing aus Wien

Hinter der Kampagne steht die Sockenmarke Gamechanger Socks. Weißenböck hatte zuvor bereits mit dem Modelabel MAM Vienna für Aufmerksamkeit gesorgt. Seine Vision: Aus einem Alltagsprodukt ein Premium-Produkt machen. Nach eigenen Angaben wurden die Socken über zweieinhalb Jahre gemeinsam mit internationalen Produzenten entwickelt und sollen besonders langlebig, atmungsaktiv und komfortabel sein.

©Gamechanger Socks Die besten Socken der Welt?

PR-Gag mit Potenzial zum Massenansturm

Ob der angekündigte „Geldregen“ tatsächlich wie geplant über die Bühne geht und wie groß der Andrang sein wird, bleibt abzuwarten. Fest steht: Die Mariahilferstraße könnte am Freitag zum Hotspot für Schaulustige, Fans – und Schnäppchenjäger – werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2026 um 10:06 Uhr aktualisiert