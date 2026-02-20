Schnee-Alarm in Wien: 130 Extra-Einsätze für Feuerwehr

Heftiger Schneefall hält Wien in Atem: Die Berufsfeuerwehr musste seit gestern Abend zu rund 130 zusätzlichen Einsätzen ausrücken – Tendenz steigend.

Der anhaltende Schneefall sorgt in der Bundeshauptstadt für massive Probleme. Seit gestern Abend verzeichnete die Berufsfeuerwehr Wien rund 130 zusätzliche Einsätze – zusätzlich zum regulären Einsatzaufkommen. Besonders in den frühen Morgenstunden stiegen die Alarmierungen deutlich an. Die Feuerwehr rief daher „erhöhte Einsatzbereitschaft“ aus.

©Stadt Wien Feuerwehr . Besonders in den frühen Morgenstunden stiegen die Alarmierungen deutlich an.

Bäume stürzen, Äste brechen ab

Zu den häufigsten Einsatzgründen zählen umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste. Diese stellten eine Gefahr für Passanten, Fahrzeuge und Gebäude dar. Auch Stromleitungen waren betroffen. In mehreren Fällen mussten Gefahrenstellen rasch abgesichert und Hindernisse entfernt werden.

Verkehrsunfälle und steckengebliebene Lkw

Der Schnee sorgte außerdem für zahlreiche Verkehrsunfälle. Die Einsatzkräfte mussten Fahrbahnen freimachen und beschädigte Fahrzeuge sichern. Mehrere Lkw blieben auf schneeglatten Straßen hängen und blockierten wichtige Verkehrswege – auch hier war die Feuerwehr gefordert.

Unterstützung durch Freiwillige

Um die hohe Zahl an Einsätzen bewältigen zu können, wird die Berufsfeuerwehr von den Freiwilligen Feuerwehren Breitenlee und Süßenbrunn unterstützt. Zusätzlich steht auch der Katastrophenhilfsdienst des Wiener Landesfeuerwehrverbands im Einsatz.

Lage bleibt angespannt

Durch organisatorische Maßnahmen werden kleinere Einsätze blockweise koordiniert, um rasch für Entlastung zu sorgen. Solange der Schneefall anhält, bleibt die Situation angespannt. Die Einsatzkräfte appellieren an die Bevölkerung, besonders vorsichtig unterwegs zu sein und Gefahrenstellen zu meiden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2026 um 11:12 Uhr aktualisiert