Mann demoliert Fernseher und bedroht Ehefrau mit dem Tod

In Wien-Brigittenau rief gestern Mittag eine Frau die Polizei. Bei einem Streit ist ihr Mann auf sie losgegangen.

Gestern Mittag verständigte eine Frau den Polizeinotruf, sie soll von ihrem Ehemann attackiert und mit dem Umbringen bedroht worden sein. Als die Beamten eintrafen, erwartete sie eine weinerliche, aufgelöste 40-jährige Frau. Ihr Ehemann soll kurz zuvor im Zuge einer Meinungsverschiedenheit auf sie losgegangen sein und auch einen Fernseher demoliert haben.

Mann wurde festgenommen

Danach verließ er die Wohnung. Im Zuge der Sachverhaltsklärung kam der 41-Jährige (StA.: Syrien) zur Wohnung zurück. Er wurde durch die Beamten vorläufig festgenommen. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden ausgesprochen. Einen Rettungsdienst lehnte die Frau mehrmals ab. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 41-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.