Brand im Stiegenhaus: Zwei Verletzte in Wien-Floridsdorf

Feuer-Alarm in Floridsdorf: In einem Mehrparteienhaus brach ein Brand im Stiegenhaus aus. Zwei Personen mussten medizinisch versorgt werden.

Die Flammen breiteten sich im Gangbereich aus und sorgten für starke Rauchentwicklung im Gebäude.

Die Flammen breiteten sich im Gangbereich aus und sorgten für starke Rauchentwicklung im Gebäude.

Am Donnerstagmittag kam es in einem Mehrparteienhaus in Wien-Floridsdorf zu einem Brand im Stiegenhaus. Gegen 12 Uhr wurde Alarm geschlagen. Die Flammen breiteten sich im Gangbereich aus und sorgten für starke Rauchentwicklung im Gebäude.

Feuerwehr rasch vor Ort

Die Berufsfeuerwehr Wien konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Durch das schnelle Eingreifen wurde ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen verhindert. Dennoch wurden der Gangbereich sowie zwei Wohnungstüren erheblich beschädigt.

Zwei Personen versorgt

Zwei Hausbewohner mussten vom Rettungsdienst erstversorgt werden. Nach medizinischer Behandlung konnten sie jedoch in häusliche Pflege entlassen werden. Weitere Verletzte wurden nicht gemeldet.

Ermittlungen laufen

Die Brandgruppe des Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit kann eine mögliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die genaue Ursache des Feuers wird nun von den Experten geprüft.