Messerattacke in Wien-Favoriten: Mann von Frauen schwer verletzt

Blutige Szenen am Keplerplatz in Wien-Favoriten: Ein 29-Jähriger wollte einen Streit schlichten – und wurde von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert.

Am Donnerstag gegen 18 Uhr kam es im Bereich des Keplerplatzes in Wien-Favoriten zu einem lautstarken Streit zwischen drei Frauen. Ein bislang unbekannter Mann war ebenfalls vor Ort. Die Situation erregte Aufmerksamkeit – auch die eines 29-jährigen Passanten.

Messerangriff bei Schlichtungsversuch

Der 29-Jährige wollte offenbar deeskalierend eingreifen. Doch plötzlich eskalierte die Lage: Der unbekannte Mann zog ein Messer und attackierte den Helfer. Der Angriff traf den 29-Jährigen im Kopfbereich. Kurz darauf flüchteten sowohl die drei Frauen als auch der Tatverdächtige in unbekannte Richtung.

Opfer im Krankenhaus

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Laut aktuellen Informationen besteht keine Lebensgefahr. Dennoch handelt es sich um eine schwere Körperverletzung.

Täter auf der Flucht

Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd. Der unbekannte Täter ist weiterhin flüchtig. Hinweise aus der Bevölkerung könnten für die Aufklärung des Falls entscheidend sein.