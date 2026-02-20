Hietzing: Drei Jugendliche nach Einbruchsversuch gefasst

Mitten in der Nacht versuchten drei Jugendliche in Wien-Hietzing in ein Geschäft einzubrechen. Eine Zeugin alarmierte die Polizei – kurz darauf klickten die Handschellen.

Kurz nach Mitternacht, gegen 00.05 Uhr, bemerkte eine aufmerksame Zeugin drei Jugendliche vor einem Geschäftslokal in Wien-Hietzing. Einer der Burschen soll an der Eingangstüre hantiert haben. Die Frau reagierte richtig und verständigte sofort den Polizeinotruf.

Beschädigte Scheibe entdeckt

Als die alarmierten Beamten eintrafen, stellten sie eine beschädigte Scheibe an der Geschäftstüre fest. Offenbar hatten die Jugendlichen versucht, ins Lokal einzudringen. Beim Erblicken der Polizei ergriffen die drei Verdächtigen die Flucht.

Flucht endet im Nahbereich

Weit kamen sie jedoch nicht: Die Einsatzkräfte konnten alle drei Jugendlichen kurze Zeit später im Nahbereich anhalten. Es handelt sich um einen 14-jährigen Österreicher sowie einen 15- und 16-jährigen afghanischen Staatsangehörigen. Alle drei wurden vorläufig festgenommen und befinden sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.

Ermittlungen laufen

Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd. Gegen die Jugendlichen wird nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls ermittelt.