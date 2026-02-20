30 Zentimeter Neuschnee: Niederösterreich kämpft mit Wintereinbruch

Starke Schneefälle haben für Ausnahmezustände in großen Teilen Österreichs gesorgt. Während in der Steiermark in der Früh auf vielen Handys im Süden und Südosten sogar ein AT-Alert reingekommen ist, sind in Tirol etwa zahlreiche Lawinen abgegangen, die auch Menschen verschüttet haben. Auch in Niederösterreich war Chaos angesagt, tausende Haushalte waren zwischendurch finster, die Einsatzkräfte mussten in wenigen Stunden weit über 100 Mal ausrücken. Zusätzlich stand auch der Betrieb am Flughafen Wien-Schwechat still, Flüge kreisten entweder bis zu eine Stunde lang oder mussten überhaupt nach beispielsweise Klagenfurt ausweichen.

Mehr als 600 Räum- und Streufahrzeuge im Dauereinsatz

Nun meldet sich auch das Land Niederösterreich und erklärt, dass „mehr als 600 Räum- und Streufahrzeuge“ im Dauereinsatz sind, „um die 13.575 Kilometer Landesstraßen von Schnee und Eis zu befreien und die Verkehrssicherheit im ganzen Land aufrechtzuerhalten und rasch wiederherzustellen“. Den Schwerpunkt habe man auf verkehrsrelevante Hauptachsen sowie auf Strecken mit besonderer Bedeutung für Pendler, Einsatzorganisationen und den Wirtschaftsverkehr gelegt. „Schritt für Schritt werden so die Straßen in ganz Niederösterreich wieder sicher befahrbar gemacht“, so der niederösterreichische Verkehrslandesrat und Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer.

Schneefälle in weiten Teilen Niederösterreichs abgeklungen

Zusätzlich gibt man auch noch einen Überblick über die teils erheblichen Neuschneemengen. So hat es im Industrieviertel 30 Zentimeter mehr, im Waldviertel sind immerhin noch bis zu 25 Zentimeter gefallen. Im Mostviertel waren es bis zu 20 und im Weinviertel bis zu 15 Zentimeter. „Wir setzen alle verfügbaren Ressourcen ein, um die Schneemengen schnell und effektiv zu bewältigen und für möglichst freie Straßen zu sorgen. Die Schneefälle sind in weiten Teilen Niederösterreichs bereits abgeklungen, werden in manchen Regionen aber voraussichtlich noch bis in die Abendstunden andauern, die Straßenmeistereien sind weiterhin mit hohem Engagement im Einsatz“, erklärt auch der niederösterreichische Straßenbaudirektor Josef Decker.

Tauwetter im Anmarsch

In den kommenden Tagen wird der Schnee dann übrigens auch schnell wieder weg sein, Tauwetter ist nämlich angekündigt. Lediglich in höheren Lagen könnte es noch zu Schneefällen kommen. In tiefen Lagen wird dann eher gefrierender Regen zum Problem und könnte regional für „erschwerte Fahrbedingungen“ sorgen. Abschließend wendet man sich noch mit einem Appell an alle Niederösterreicher: das Fahrverhalten den winterlichen Bedingungen anzupassen, ausreichend Abstand zu halten, besonders auf Brücken und in bewaldeten Abschnitten vorsichtig zu fahren und auf geeignete Winterausrüstung zu achten.