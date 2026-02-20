Schüsse in Wien-Floridsdorf: Unbekannte schießen in die Luft

Im 21. Wiener Gemeindebezirk ist ein 22-Jähriger Donnerstagabend von Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden. Diese hatten zuvor auch wohl mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen.

Ein 22-Jähriger soll Donnerstagabend, am 19. Februar 2026 gegen 20 Uhr, im Bereich der Franklinstraße in Wien-Floridsdorf mit vier weiteren Personen unterwegs gewesen sein. Dort sollen mehrere derzeit Unbekannte auf die fünf Freunde zugegangen sein, einer der Unbekannten dürfte vermutlich eine Schreckschusswaffe gezogen und mehrmals in die Luft geschossen haben, heißt es nun seitens der Polizei.

22-Jähriger mit spitzem Gegenstand verletzt

Zusätzlich wurde der 22-Jährige schließlich noch mit einem spitzen Gegenstand verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten, der Verletzte wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Bisher ist noch völlig unklar, wie und vor allem wieso es zu der Tat gekommen ist. Die Hintergründe werden nun ermittelt.