17 Zentimeter: „Großer Schneefall vorbei“, so viel wie zuletzt 2005

In Wien ist am heutigen Freitag, 20. Februar 2026, einiges an Neuschnee gefallen. Meteorologen geben nun eine erste statistische Einordnung. Eines vorweg: Etwas dergleichen hat es seit Jahren nicht gegeben.

Bis zu 17 Zentimeter Neuschnee ist in Wien gefallen, so viel wie seit 21 Jahren nicht mehr. Hotspot war Wien-Döbling auf der Hohen Warte. Wie die Meteorologen der „österreichischen Unwetterzentrale“ nun erklären, habe es etwas Vergleichbares zuletzt im Jahr 2005 gegeben. Alltäglich sei ein solches Ereignis also keinesfalls mehr. Seit Messbeginn im Jahr 1929 hat es rund 25 vergleichbare Fälle gegeben, in den letzten 21 Jahren war es eben nur einer. Der große Schneefall ist laut der Experten nun übrigens vorbei. Und in den nächsten Tagen wird Tauwetter in Österreich einsetzen, der Schnee wird also wohl nicht allzu lange liegen bleiben.

Große Öffi-Verspätungen, Berufsfeuerwehr im Dauereinsatz

Dementsprechend hat der starke Schneefall in der Bundeshauptstadt auch für ein regelrechtes Chaos gesorgt. Zahlreiche Straßenbahnlinien haben mit dem Wintereinbruch gekämpft und hatten teils große Verspätungen, die Straßen waren im gesamten Stadtgebiet weiß. Mehr dazu hier: Schnee-Chaos in Wien: Öffis kämpfen mit Mega-Verspätungen. Auch die Berufsfeuerwehr war häufiger im Einsatz als sonst und hatte deutlich mehr als 100 Einsätze wegen des Schnees.