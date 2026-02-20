Drei Standorte: Bekannte Drogeriekette macht Kurs auf Österreich

Fast 1.000 Filialen betreibt die dänische Drogeriekette in mehreren europäischen Ländern. Und nun wagt man auch den Schritt nach Österreich. An drei Standorten wird eröffnet.

Den Start macht dabei jener Standort in der Mariahilfer Straße 32 in Wien. Dort wird die erste österreichische Filiale des dänischen Einzelhändlers „Normal“ am 19. März 2026 eröffnet. Auf der Website der Drogeriekette, die sich selbst allerdings von klassischen Drogerien und Einzelhändlern unterscheiden will, sind auch schon zwei weitere Standorte hierzulande vermerkt. Ein Zweiter soll dabei im Wiener Donauzentrum entstehen. Erstmals außerhalb von Wien wird man es wohl in Gerasdorf (Niederösterreich) im G3 Shopping Resort probieren, auch dieser Standort ist in der Suche bereits vermerkt. Sollte der Start in Österreich gut verlaufen, kann man sich auch noch weitere Standorte vorstellen.

Das ist die Drogeriekette „Normal“

Der Drogerie-Riese möchte jedenfalls statt Rabattaktionen auf dauerhaft niedrige Preise setzen. Zusätzlich kommt man mit einem „Labyrinth-Konzept“ nach Österreich. Damit will man die Kunden zum Stöbern einladen und den Einkauf möglichst abwechslungsreich gestalten. Bei „Normal“ gibt es übrigens rund 5.500 Produkte zu kaufen – angefangen von Haar- und Hautpflege über Make-up bis hin zu Snacks und Haushaltsprodukten.