Samstag bringt Wien trübes Wetter und „ein wenig Regen“

Nachdem am Freitag, 20. Februar 2026, der Schnee die Wiener auf Trab gehalten hat, wird der Samstag etwas ruhiger. Die Sonne wird sich allenfalls nur kurz zeigen, rasch wird es in der Bundeshauptstadt auch trüb. Zeitweise kann es dabei sogar ein wenig regnen, wodurch kurzzeitig Glatteisgefahr besteht, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Und: „In Teilen des Stadtgebietes kann bereits der Westwind merklich auffrischen, dieser leitet zu Tauwetter über.“ In der Früh hat es noch um oder unter minus fünf Grad, tagsüber werden dann einige Plusgrade erwartet.