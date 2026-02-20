Feuerwehr im Dauereinsatz: 240 zusätzliche Einsätze in Wien

Hauptsächlich handelte es sich dabei um umgestürzte Bäume oder lose Äste, die eine Gefahr darstellen, sowie Verkehrsunfälle oder hängen gebliebene Lkw, berichtete Sprecher Jürgen Figerl der APA. Massive Probleme gab es auch bei den Öffis. So kam es bei allen Bussen und Straßenbahnlinien zu Verspätungen. Verzögerungen gab es auch bei den U-Bahn-Linien. Seit den Nachtstunden waren mehr als 200 zusätzliche Mitarbeiter mit 80 Räum- und Streufahrzeugen im Einsatz, informierten die Wiener Linien. Die winterlichen Bedingungen auf den Straßen machten es auf manchen Linien nicht möglich, den Betrieb wie gewohnt aufrecht zu halten. Fahrgästen wurde geraten, sich vor Fahrtantritt über etwaige Verzögerungen zu informieren und mehr Zeit einzuplanen.

Vorübergehend alle verfügbaren Kräfte im Einsatz

Bei der Feuerwehr waren vorübergehend alle verfügbaren Einsatzkräfte unterwegs. Einige wurden für Brand- und Menschenrettung zurückgehalten. In den frühen Morgenstunden nahmen die Notrufe zu, berichtete der Sprecher. Um 7.30 Uhr wurde erhöhte Einsatzbereitschaft ausgerufen, Einsätze wurden von den Teams hintereinander abgearbeitet, ohne dass zwischendurch wieder eingerückt wurde. Unterstützt wurden die Feuerwehrleute vom Katastrophenhilfsdienst sowie den Freiwilligen Feuerwehren Breitenlee und Süßenbrunn. „Wir ersuchen, den Notruf nicht wegen kleinerer Äste, die keine Gefahr darstellen, zu wählen“, sagte Figerl. Aufgrund der sinkenden Einsatzzahlen wurde die erhöhte Einsatzbereitschaft inzwischen beendet, erläuterte er am späten Nachmittag auf APA-Anfrage. (APA/red, 20.2.26)