Wiener (57) stirbt bei Brand in eigener Wohnung

In Wien-Floridsdorf ist es am frühen Freitagabend, am 20. Februar 2026 gegen 18.30 Uhr, zu einem Wohnungsbrand gekommen. Eine Person wurde dabei leblos aufgefunden.

Wie die Polizei nun berichtet, konnte die Berufsfeuerwehr Wien den Brand zügig löschen, umliegende Wohnungen waren nicht betroffen. Im Zuge der Brandbekämpfung wurde jedoch ein lebloser Mann gefunden. Umfassende Reanimationsmaßnahmen durch die Berufsrettung Wien blieben allerdings erfolglos, der 57-jährige Wohnungsinhaber verstarb noch an Ort und Stelle. Das Landeskriminalamt ermittelt nun hinsichtlich der Brandursache, aktuell wird von einem „Fahrlässigkeitsdelikt“ ausgegangen. Fremdverschulden schließt man derzeit jedenfalls aus.