/ ©Fotomontage: Markus-stock.adobe.com/Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt ein Feuerwehrauto und Kerzen.
Die Feuerwehr fand in der Brandwohnung einen leblosen Mann vor.
Wien / 21. Bezirk
21/02/2026
Feuerwehreinsatz

Wiener (57) stirbt bei Brand in eigener Wohnung

In Wien-Floridsdorf ist es am frühen Freitagabend, am 20. Februar 2026 gegen 18.30 Uhr, zu einem Wohnungsbrand gekommen. Eine Person wurde dabei leblos aufgefunden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)

Wie die Polizei nun berichtet, konnte die Berufsfeuerwehr Wien den Brand zügig löschen, umliegende Wohnungen waren nicht betroffen. Im Zuge der Brandbekämpfung wurde jedoch ein lebloser Mann gefunden. Umfassende Reanimationsmaßnahmen durch die Berufsrettung Wien blieben allerdings erfolglos, der 57-jährige Wohnungsinhaber verstarb noch an Ort und Stelle. Das Landeskriminalamt ermittelt nun hinsichtlich der Brandursache, aktuell wird von einem „Fahrlässigkeitsdelikt“ ausgegangen. Fremdverschulden schließt man derzeit jedenfalls aus.

