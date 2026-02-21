22-Jähriger will Geld nicht hergeben, wird mit Messer verletzt

Ein 22-Jähriger wurde Mitte Jänner in der Quellenstraße in Wien von Unbekannten mit einem Messer verletzt, die Polizei konnte vier Verdächtige ausforschen - darunter auch den mutmaßlichen Täter.

Am 15. Jänner 2026 gegen 2 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann im Bereich der Quellenstraße (Wien-Favoriten) von Unbekannten angesprochen und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Dem kam der junge Mann nicht nach, weshalb einer der Unbekannten ein Messer zückte und ihn oberhalb vom Auge verletzte. Die Täter flüchteten anschließend, das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.

Kriminalbeamte forschen vier Tatverdächtige aus

Innerhalb kürzester Zeit konnten die Kriminalbeamten vier Tatverdächtige ausforschen, bei ihnen handelt es sich um Syrer im Alter von 18, 20, 22 und 30 Jahren. Der Älteste soll das Opfer mit dem Messer verletzt haben, er zeigte sich in einer Vernehmung aber nicht geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen gegen die übrigen drei Beschuldigten wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eingestellt.