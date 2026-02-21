29-Jähriger wollte E-Scooter stehlen, steht mit Batterie vor Polizisten

Als die Beamten eintrafen, stand der Tatverdächtige mit der Batterie des Scooters in der Hand da und verstrickte sich auf Nachfragen in immer unglaubwürdigere Aussagen. Wenig später kam auch der 34-jährige Besitzer des E-Scooters an, woraufhin der 29-jährige Tatverdächtige vor Ort festgenommen wurde. Weitere Erhebungen ergaben schließlich, dass der Mann schon wegen eines weiteren Deliktes vor kurzem angezeigt wurde. Der 29-Jährige befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.