Skip to content
Region auswählen:
/ ©BMI / Gerd Pachauer
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen sind zwei Polizisten, die einen Mann festnehmen.
Der Mann wurde festgenommen und befindet sich aktuell in polizeilicher Anhaltung.
Wien / 20. Bezirk
21/02/2026
Festnahme

29-Jähriger wollte E-Scooter stehlen, steht mit Batterie vor Polizisten

Wiener Polizisten mussten Freitagabend, am 20. Februar 2026 gegen 22 Uhr, nach Brigittenau ausrücken, weil dort ein Unbekannter laut mehreren Zeugen an einem E-Scooter hantiert haben soll.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)

Als die Beamten eintrafen, stand der Tatverdächtige mit der Batterie des Scooters in der Hand da und verstrickte sich auf Nachfragen in immer unglaubwürdigere Aussagen. Wenig später kam auch der 34-jährige Besitzer des E-Scooters an, woraufhin der 29-jährige Tatverdächtige vor Ort festgenommen wurde. Weitere Erhebungen ergaben schließlich, dass der Mann schon wegen eines weiteren Deliktes vor kurzem angezeigt wurde. Der 29-Jährige befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: