Frau (43) verletzt: 25-Jähriger kracht in Auto, wird angezeigt

Auf der Südosttangente in Fahrtrichtung Wien-Favoriten ist es in der Nacht auf Samstag, am 21. Februar 2026 gegen 2.15 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt.

Vermutlich aus technischen Gründen ist eine 43-jährige Autofahrerin auf der Südosttangente stehen geblieben. Ein 25-jähriger Mann hatte nicht mehr die Möglichkeit zu bremsen und fuhr dem stehenden Auto auf, berichtet die Polizei nun. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 25-jährige Österreicher keinen gültigen Führerschein besitzt, er wurde daher angezeigt. Die beiden Autos musste von der Berufsfeuerwehr entfernt werden.