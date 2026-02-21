47-Jähriger will Kokain kaufen, Spanier will ihn über den Tisch ziehen

Im Bereich des Mariahilfer Gürtels ist es in Wien am späten Freitagnachmittag, am 20. Februar 2026 gegen 17.15 Uhr, zu einem Streit gekommen. Als die Beamten eintrafen, schrien sich die beiden Männer lautstark an.

Die beiden Kontrahenten wurden umgehend voneinander getrennt. Zwischen ihnen soll es davor zu einem Drogenhandel gekommen sein, der 30-jährige Spanier hätte dem 47-jährigen Bulgaren Kokain verkaufen sollen. Doch der Käufer merkte schnell, dass es sich dabei nicht um Drogen handelte und konfrontierte den Spanier. Daraufhin soll dieser auf den Bulgaren mit Faustschlägen losgegangen sein.

Spanier festgenommen, Bulgare angezeigt

Der 30-Jährige versuchte, bevor es die Polizei mitkriegt, eine größere Packung mit Drogen wegzuwerfen, was ihm jedoch nicht gelang. Plötzlich wurde er auch immer aggressiver und versuchte, die Polizisten zu schlagen, sie zu treten und drohte ihnen auch mit dem Umbringen. Er wurde noch vor Ort festgenommen. Der 47-jährige Bulgare wird außerdem angezeigt.