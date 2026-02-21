Erdbeben in der Slowakei auch in Österreich teils spürbar

Ein grenznahes Erdbeben in der Slowakei wurde auch im Burgenland und in Niederösterreich teils deutlich verspürt, berichtet die "GeoSphere Austria" nun.

Mit einer Stärke von 4,1 hat die Erde am Samstag, 21. Februar 2026, um 13.44 Uhr rund 25 Kilometer südöstlich von Bratislava und rund 20 Kilometer von der nächstgelegenen österreichischen Grenze zum Burgenland entfernt gebebt. Das berichtet nun die „GeoSphere Austria„.

Erdbeben grenznahen Regionen deutlich spürbar

Vor allem in den grenznahen Regionen des Burgenlandes und Niederösterreichs hat man das Erdbeben deutlich verspürt, in Entfernungen zwischen etwa 50 und 100 Kilometern vom Epizentrum immerhin noch schwach. Gebäudeschäden sind bei dieser Stärke jedenfalls keine zu erwarten, wissen die Experten abschließend.