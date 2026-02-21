Sonntag bringt Regen und bis zu 11 Grad nach Wien

Regen und etwas Wind werden den Sonntag in Wien dominieren. Dazu gibt es Temperaturen, die hier und da sogar zweistellig werden könnten.

In Wien wird es am Sonntag, 22. Februar 2026, bereits ab der Früh zeitweise regnen. „Der Wind weht schwach bis mäßig, in exponierten Lagen auch lebhaft aus West“, wie die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ berichten. In der Früh wird es plus zwei bis fünf Grad haben, die Temperaturen steigen im Tagesverlauf dann je nach Wind auf bis zu sieben bis elf Grad an.