Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Dobersberg
Das Bild zeigt eine Sprengung auf 5min.at.
Spezialkräfte des Sonderdienstes Sprengdienst des Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband trainierten dabei unter realen Bedingungen den sicheren Rückbau eines Hochbauwerks.
Dobersberg
22/02/2026
Mit Video

100 Jahre alter Schornstein aus Niederösterreich in die Luft gesprengt

In Dobersberg wurde ein rund 100 Jahre alter Industrieschornstein im Rahmen einer Übung kontrolliert gesprengt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)

Am Wochenende führte der Sonderdienst Sprengdienst des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband die Übungssprengung eines rund 100 Jahre alten Industrieschornsteins durch.

Intensive Vorbereitung

Bereits am 19. Februar begannen die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten, darunter detaillierte Analysen, präzise Vermessungen sowie sprengtechnische Maßnahmen. Der Schornstein einer ehemaligen Brennerei war nach dem Verkauf der Anlage von der neuen Eigentümerschaft für Ausbildungszwecke zur Verfügung gestellt worden.

Das Bild zeigt eine Sprengung auf 5min.at.
©FF Dobersberg

Vier Kilo Sprengstoff

An Planung und Durchführung waren speziell ausgebildete Mitglieder des Sonderdienstes Sprengdienst aus den Bezirken Horn und Waidhofen an der Thaya sowie Kräfte der Kommandoeinheit beteiligt. Unter Einhaltung strenger Sicherheitsvorgaben kamen insgesamt vier Kilogramm Sprengstoff zum Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2026 um 06:37 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: