100 Jahre alter Schornstein aus Niederösterreich in die Luft gesprengt

In Dobersberg wurde ein rund 100 Jahre alter Industrieschornstein im Rahmen einer Übung kontrolliert gesprengt.

Spezialkräfte des Sonderdienstes Sprengdienst des Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband trainierten dabei unter realen Bedingungen den sicheren Rückbau eines Hochbauwerks.

Am Wochenende führte der Sonderdienst Sprengdienst des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband die Übungssprengung eines rund 100 Jahre alten Industrieschornsteins durch.

Intensive Vorbereitung

Bereits am 19. Februar begannen die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten, darunter detaillierte Analysen, präzise Vermessungen sowie sprengtechnische Maßnahmen. Der Schornstein einer ehemaligen Brennerei war nach dem Verkauf der Anlage von der neuen Eigentümerschaft für Ausbildungszwecke zur Verfügung gestellt worden.

©FF Dobersberg

Vier Kilo Sprengstoff

An Planung und Durchführung waren speziell ausgebildete Mitglieder des Sonderdienstes Sprengdienst aus den Bezirken Horn und Waidhofen an der Thaya sowie Kräfte der Kommandoeinheit beteiligt. Unter Einhaltung strenger Sicherheitsvorgaben kamen insgesamt vier Kilogramm Sprengstoff zum Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2026 um 06:37 Uhr aktualisiert