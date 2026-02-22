Parkservice entschuldigt sich nach Schneesturm: „An Grenzen gestoßen“

Am Wiener Flughafen ist Freitag und auch Teile des Samstags vieles stillgestanden. Grund waren starke Schneefälle. Das wurde auch zum Problem eines Parkservice, der sich nun entschuldigt und eine Wiedergutmachung anbietet.

Ein starker Schneesturm hat vor allem im Osten Österreichs am Freitag und teils auch noch am Samstag, 20. und 21. Februar 2026, für größere Probleme gesorgt. Im Burgenland etwa war in tausenden Haushalten mehr als einen Tage lang der Strom weg, einige Betroffene mussten dadurch eine Nacht im Dunklen und Kalten verbringen. Alles dazu hier: „Keine Heizung, arschkalt“: Tausende Haushalte über Nacht ohne Strom. Auch Wien sowie die Region rund um den Wiener Flughafen waren stark betroffen, die Flüge konnten erst am Samstag im Laufe des Tages wieder normal vonstatten gehen.

„Überfüllung, die weit über unsere Kapazitäten hinausging“

Die Situation rund um Schwechat (Niederösterreich) herum wurde auch einem beliebten Parkservice zum Verhängnis. „Der starke Schneesturm hat am Wochenende massive Auswirkungen auf den gesamten Betrieb am Flughafen Wien gehabt. Starker Schneefall, Stromausfall, geschlossener Flughafen. Über 200 Rückflüge wurden storniert, was zu einer extremen Überfüllung unseres Parkplatzes führte, die weit über unsere Kapazitäten hinausging“, schreibt der Gründer von „Panda Parken“, einem Parkservice in Fischamend wenige Minuten vom Flughafen entfernt, nun auf Facebook.

Parkservice bietet jetzt Wiedergutmachung an

Bei all jenen, die deshalb länger als 30 Minuten auf ihr Fahrzeug warten mussten, wollte er sich daher entschuldigen: „Das entspricht nicht unserem Anspruch und das tut uns wirklich leid.“ All jenen bietet man nun die volle Rückerstattung der Parksumme und eine Woche kostenloses Parken – „als Wiedergutmachung“, so Gründer Rene Weingerl. Dazu müsse man sich lediglich per Mail an info@pandaparken.at wenden.

Kollegen sind „weit über ihre persönlichen Grenzen hinaus“ gegangen

Er weiß allerdings auch, dass die Kollegen unter den schwierigsten Umständen alles gegeben hätten. „Weit über ihre persönlichen Grenzen hinaus. Ihr seid außergewöhnlich“, bedankt er sich bei allen, die an diesem Tag vor Ort waren. Aber: „Trotz dieses unglaublichen Einsatzes sind wir an unsere Grenzen gestoßen und konnten unseren gewohnten Standard leider nicht einhalten.“ Das Extremwetterereignis hätte gezeigt, wo man sich verbessern müsse. Abschließend versichert Weingerl noch: „Wir werden konkrete Notfallpläne entwickeln und umsetzen, damit wir in Zukunft auch in Ausnahmesituationen zuverlässig für euch da sein können.“