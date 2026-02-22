Bankkonten eröffnet, Handys gekauft: Polizei sucht jetzt diesen Mann

Es ist schon mehr als ein Jahr her, nun veröffentlicht die Polizei das Foto eines Mannes, der verdächtigt wird, schwere Betrügereien begangen zu haben. Dazu soll er im Zeitraum von Dezember 2024 bis Jänner 2025 mit gefälschten Personalausweisen mehrere Bankkonten eröffnet haben. Außerdem soll er unter den Namen der gestohlenen Identitäten Handys und Handyverträge abgeschlossen haben. Mittlerweile konnte eben auch ein Foto des Verdächtigen gesichert werden, die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Dazu kann man sich an das Landeskriminalamt Wien unter der Nummer 0664 88183910 wenden.

©LPD Wien Nach diesem Mann sucht die Wiener Polizei nun.