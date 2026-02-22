44-Jährige war einkaufen, wird plötzlich von Ex mit Schlagstock bedroht

Ein Mann soll seine Ex-Frau im Bereich der Längenfeldgasse in Wien-Meidling Samstagmittag, am 21. Februar 2026 gegen 12.40 Uhr, mit einem Schlagstock bedroht haben. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Die 44-Jährige war gerade fertig mit dem Einkaufen, als sie ihren 64-jährigen Ex-Partner in seinem Auto auf der Straße bemerkte. Er habe sie daraufhin verbal mit dem Umbringen bedroht und den Schlagstock dabei in den Händen gehalten. Erst nach mehrfacher Aufforderung der Frau fuhr der Mann weg.

64-Jähriger wird festgenommen, danach auf freiem Fuß angezeigt

Als die Beamten vor Ort ankamen, riefen sie den 64-Jährigen an, der schließlich freiwillig zurückkam. In seinem Kofferraum fand man den Schlagstock, der Mann wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen. Außerdem wurde gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.