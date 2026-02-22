Polizei im Einkaufszentrum: 20-Jähriger klammert sich an Rolltreppe

Laute Musik und Cannabisgeruch machte sich in einem Wiener Einkaufszentrum am späten Samstagnachmittag breit. Daher musste die Polizei ausrücken, schließlich wurde ein 20-Jähriger sogar fest- und mitgenommen.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Landstraße sind am Samstag, 21. Februar 2026 gegen 17.50 Uhr, in ein Einkaufszentrum ausgerückt. Dort fanden sie einen Mann vor, der lautstark mit einer Musikbox in der Hand Musik hörte und eine Zigarette mit vermutlich Cannabiskraut auf der Rolltreppe rauchte. Als er von den Beamten auf sein Verhalten angesprochen wurde, zeigte er sich unkooperativ und aufgebracht.

20-Jähriger attackiert einschreitende Beamte

Daher wollten die Polizisten mit dem 20-jährigen Österreicher in eine Polizeiinspektion gehen, da klammerte er sich plötzlich an das Geländer der dortigen Rolltreppe fest. Als die Beamten seine Hände vorsichtig lösen versuchten, attackierte der 20-Jährige sie. Das ging so weit, dass er wegen des Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen werden musste.

Junger Mann aktuell in polizeilicher Anhaltung

In der Tasche des 20-Jährigen wurden schließlich übrigens verschiedene Drogen, Gegenstände zum Drogengebrauch, ein Elektroschocker, zwei Messer, ein Totschläger, ein vermutlich gefälschtes Rezept, verschreibungspflichtige Medikamente sowie Identitätsdokumente und eine Bankomatkarte gefunden. Letztere lief nicht auf seinen Namen. Gegen den 20-Jährigen bestand außerdem bereits ein behördliches Waffenverbot, ein durchgeführter Alkovortest ergab zudem 0,88 Promille. Er befindet sich aktuell in polizeilicher Anhaltung.