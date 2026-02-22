Kein Konto: Banken schicken „immer wieder“ Betroffene weg

Den Rechtsanspruch auf ein Basiskonto, also ein "Zahlungskonto mit grundlegenden Funktionen", gibt es seit zehn Jahren, informiert wird aber gar nicht oder nur dürftig, so die Arbeiterkammer (AK) Wien nun.

Die AK hat nämlich ein Mystery Shopping gestartet, ergänzt durch Mailanfragen und einen Website Check. Und all das hätte bei zehn Wiener Bankfilialen gezeigt, dass eben nur dürftig bis gar nicht und meist nur auf Nachfrage über den Rechtsanspruch auf ein Basiskonto informiert wird. „Zehn Jahre nach Einführung des Rechtsanspruchs ist das Basiskonto wahrscheinlich für viele Betroffene noch immer nicht problemlos zu bekommen. Was im Gesetz klar geregelt ist, kommt in der Bankfiliale offenbar nicht selbstverständlich an“, resümiert AK-Konsumentenschützerin Benedikta Rupprecht. Dabei müssten Banken eigentlich seit Mitte September 2016 auf ihren Websites und vor allem dann, wenn sie die Eröffnung eines „normalen“ Kontos ablehnen, über das Basiskonto informieren.

Vier Banken verweigerten Eröffnung bei „Arbeitslosem“

Eine Testperson der AK wollte ein „normales“ Konto eröffnen, gab dabei an, arbeitslos zu sein. Vier Banken verweigerten die Eröffnung ohne auf das gesetzlich garantierte Basiskonto hinzuweisen. In einem einzigen Fall wurde erst auf Nachfrage die schriftliche Information ausgehändigt. Die übrigen sechs Banken lehnten ein Standardkonto nicht sofort ab, aber auch hier gab nur eine Bank auf Nachfrage vollständige schriftliche Informationen heraus. Frei aufliegend und einfach verfügbar waren die Informationen in keiner der untersuchten Banken.

Mail- und online-Anfragen: „Weit entfernt von gut“

Als es um Mail- und online-Anfragen ging, verlief es etwas besser, sei aber noch „weit entfernt von gut“ gewesen, so die AK. Immerhin sechs von zehn Banken haben korrekt informiert, auch die Websites hatten „immer irgendwo die gesetzlich vorgeschriebene Basiskontoinfo“. Diese sei aber nicht immer vollständig gewesen, kritisieren die Konsumentenschützer. Und: „Zudem wurde das Basiskonto nirgends gleichberechtigt neben den Standardkonten präsentiert. Teilweise war es regelrecht versteckt.“

„Jemand ohne Konto findet auch nur schwer einen Arbeitsplatz“

Rupprecht dazu: „Gerade für Menschen, die es schwer haben, ein Gehaltskonto zu eröffnen – etwa Arbeitslose, Zugewanderte oder Personen im Privatkonkurs – soll der Rechtsanspruch auf ein Basiskonto Hürden abbauen. Denn jemand ohne Konto findet auch nur schwer einen Arbeitsplatz.“ In der Beratung würden sich auch „immer wieder“ Betroffene melden, weil Banken eine Kontoeröffnung ablehnen würden. „Und das bestätigt auch unser Mystery Shopping“, so Rupprecht abschließend.