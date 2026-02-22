Erst Regen, dann Sonne: Wetter in Wien zum Wochenstart frühlingshaft

Mit Temperaturen von bis zu 14 Grad startet Wien in die neue Woche. In der Früh noch mit Regenschauern, am Nachmittag dann mit sonnigen Abschnitten.

Während am Vormittag noch einige Regenschauer über Wien ziehen werden, sollte es am Nachmittag sogar einige sonnige Abschnitte geben. Diese würden dann „immer häufiger und länger“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ in ihrer Prognose. In der Früh erwarten die Wiener zum Wochenstart noch Temperaturen um acht Grad, diese steigen aber im Laufe des Tages auf bis zu 14 Grad an.