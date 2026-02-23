„Was wir nicht können ist gönnen!“ – Hass gegen Cosmo im Netz

Cosmó wird Österreich beim 70. Eurovision Song Contest (ESC) im Mai in Wien vertreten. Der 19-Jährige setzte sich am Freitagabend in der ORF-Live-Show „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ gegen elf weitere Acts durch. Mehr dazu hier: Eurovision Song Contest: Dieser Sänger tritt heuer für Österreich an.

ORF-Moderatorin Caroline Athanasiadis kritisiert Hass gegenüber jungen Künstlern

Doch das sorgte für viele Hasskommentare, vor allem in den sozialen Medien. Das stößt vor allem ORF-Moderatorin Caroline Athanasiadis bitter auf. „Was wir nicht können ist gönnen!“, kritisiert sie in einem Facebook-Posting. Ihrer Meinung nach gehe es ständig nur um Neid. „Wie kann es sein, dass ein junger, ambitionierter, leidenschaftlicher Künstler wie Cosmo, für einen Musik Beitrag, innerhalb kürzester Zeit, so viel Hass und Häme einstecken muss, nur weil einem persönlich sein Lied nicht gefällt?“, schreibt sie.

Moderatorin nimmt Sender in den Schutz

Was sie noch weniger versteht, ist, warum der ORF kritisiert wird, so eine Show zu veranstalten. Von wegen das würde niemand brauchen und der Sender soll doch was Besseres bringen – doch recht machen könne man es sowieso niemandem. Zeigt man den Vorentscheid, wird davon ausgegangen, dass alles manipuliert ist; gibt es keinen, ist der Aufschrei groß, dass über die Österreicher hinweg entschieden wird. „Abgesehen davon: Warum kommentieren eigentlich immer die, die den Songcontest sowieso nicht schauen, weil er sie nicht interessiert?“, sagt Athanasiadis. Das Einzige, was ihrer Meinung nach dem ORF vorgeworfen werden kann, ist, dass genau solche Shows zu wenig im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen.

Kritik an der Musikbranche: Zu wenige heimische Lieder

Kritik übt sie aber vor allem an der Musikbranche. „Es gibt NULL Möglichkeiten für junge Musikerinnen und Bands sich einer breiten Masse zu präsentieren“, betont sie. Was für sie auch unverständlich ist, ist, dass zu wenig österreichische Musik im Radio gespielt wird. „Und wenn jetzt einer sagt: ‚Oh doch! Die Quote wird erfüllt‘, dem kann ich nur sagen, JO EH“, ergänzt sie. Denn eine Sendung, in der nur Heimat-Songs gespielt werden, läuft zum Beispiel von 22 Uhr bis 0 Uhr. Besonders wütend macht sie aber eines: Dass Musikerinnen, deren Musik ähnlich klingt wie die der internationalen Konkurrenz, dann nicht gespielt werden. „Heutzutage ist es nahezu unmöglich von Musik zu leben. Sogar Herbert Grönemeyer meinte, früher konnte man durch seine Konzerte und Platten- und CD Verkäufe ganz passabel durchkommen, das sei aber unmöglich geworden. Ich wünsche mir mehr Bamlaks, Anna-Sophies, Lenas, Julias, Kaylas, Philips, Cosmos, Davids, Freuds, Nikotins, Reverends und Sidrits! Nicht nur in TV Shows, sondern vor allem in unseren Playlists und IM RADIO“, erklärt sie zum Abschluss.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2026 um 09:35 Uhr aktualisiert