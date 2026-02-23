Schwerer Crash: Überholmanöver endet in Zusammenstoß

Ein Überholmanöver ging richtig schief: Ein 70-Jähriger touchierte zuerst ein Auto und krachte dann in ein anderes. Zwei Personen wurden bei dem Crash verletzt.

Am vergangenen Sonntag gegen Abend kam es auf der Bundesstraße 49 im Gemeindegebiet in Hainburg an der Donau (Bruck an der Leitha, Niederösterreich) zu einem Unfall. Ein 70-Jähriger war mit seinem Auto von Hainburg an der Donau in Richtung Stopfenreuth unterwegs, als er jemanden überholte.

Crash auf der B49

Zur selben Zeit waren eine 57-Jährige und ein 35-jähriger Mann mit seiner 32-jährigen Beifahrerin jeweils mit ihrem Fahrzeug in Richtung Hainburg an der Donau unterwegs. „Im Zuge des Überholvorgangs des 70-jährigen Pkw-Lenkers touchierte dieser mit seinem linken Außenspiegel den linken Außenspiegel der 57-Jährigen“, informiert die Polizei. Anschließend krachte er in das Auto des 35-Jährigen.

Zwei Verletzte bei Unfall

Der Pensionist wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der 35-jährige Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 in das Landesklinikum Baden geflogen. Durch den Frontalzusammenstoß entstand an beiden Autos ein Totalschaden.