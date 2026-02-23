Jetzt einreichen: Wien sucht die innovativsten Unternehmen

Der Wirtschaftsstandort Wien lebt von Innovationskraft, Kreativität und unternehmerischem Mut. Jedes Jahr zeigen die Wiener Betriebe, wie neue Ideen und Technologien erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden können. Deshalb gibt es den MERCUR Innovationspreis. „Die Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer beweisen täglich, wie viel Innovationsgeist, Flexibilität und Kreativität in unserem Wirtschaftsstandort steckt“, sagt Walter Ruck, Präsident der WK Wien. „Diese Innovationskraft ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für Wien – gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten.“

MERCUR 2026: Einreichung jetzt möglich

Auch dieses Jahr werden wieder die innovativsten Unternehmen der Stadt ausgezeichnet. Damit sollen die Betriebe geehrt werden, die einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg und Wachstum der Wiener Wirtschaft leisten. Eingereicht werden kann von 23. Februar bis 22. März. Teilnahmeberechtigt sind dabei alle Mitglieder der Wirtschaftskammer Wien, die Innovationsprojekte in Wien entwickelt und realisiert haben. Es gibt dabei einen Preis von je 8.000 Euro in den vier Kategorien Digitalisierung, Gesundheit, Kreativität und Nachhaltigkeit. „Viele Wiener Betriebe gehören zur Spitze, wenn es um zukunftsweisende Technologien und kreative Lösungen geht“, betont Ruck. „Der MERCUR Award macht diese Leistungen sichtbar und gibt innovativen Unternehmen die Bühne, die sie verdienen.“