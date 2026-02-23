Explosion auf Wiener Spielplatz: Polizei fahndet nach zwei Unbekannten

Am Sonntagabend wurde eine Holzpyramide auf dem Kinderspielplatz im Bereich der Kaisermühlenbrücke auf der Donauinsel durch eine Explosion schwer beschädigt. Die Täter sind bislang unbekannt, wie die Polizei berichtet.

Unbekannte sprengten eine Spielpyramide auf einem Kinderspielplatz. Verletzt wurde niemand, doch die Polizei fahndet nun nach den flüchtigen Tätern.

Ein lauter Knall durchbrach am Sonntagabend die Ruhe auf der Donauinsel: Unbekannte Täter sprengten gegen 20:45 Uhr auf einem Kinderspielplatz im Bereich der Kaisermühlenbrücke eine hölzerne Spielpyramide. Verletzt wurde niemand, doch der Sachschaden ist erheblich wie die Landespolizeidirektion Wien erklärt.

Holzgestell zerstört, mutmaßliche Täter flüchtig

Mehrere Anrainerinnen und Anrainer meldeten der Polizei ein explosionsartiges Geräusch. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein sogenannter Blitzknallkörper – ein pyrotechnischer Sprengsatz – zur Zerstörung des Spielgeräts verwendet worden sein. Die Wucht der Detonation beschädigte die Holzkonstruktion massiv. Zeuginnen und Zeugen berichteten, unmittelbar nach dem Knall zwei männliche Personen gesehen zu haben, die in Richtung Reichsbrücke flüchteten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg.

Polizei bittet um Hinweise

Der Tatort wurde von einem sprengstoffkundigen Organ (SKO) gemeinsam mit einem Sprengstoffspürhund der Polizeidiensthunde-Einheit sorgfältig untersucht. Eine weitere Gefährdung konnte ausgeschlossen werden. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Die Suche nach den bislang unbekannten Tätern läuft. Hinweise aus der Bevölkerung werden erbeten.