Frau ruft um Hilfe – Mann (34) schlägt mit Hantel auf Zeugen ein

Eine Frau wurde von einem unbekannten Mann geschlagen. Daraufhin verfolgte ein Zeuge den Mann – doch dann ging es nach hinten los: Er wurde mit einer Hantel zusammengeschlagen und schwer verletzt.

Während einer Streife in der Nacht auf Sonntag wurden Beamte auf Hilfeschreie einer Frau in der Gentzgasse aufmerksam. Vor Ort trafen sie eine stark aufgelöste Frau an, die berichtete, kurz zuvor von einem unbekannten Mann geschlagen worden zu sein. Der mutmaßliche Täter soll sich anschließend in Richtung Martinstraße entfernt haben.

Zeuge verfolgt Tatverdächtigen

„Im Zuge der Sofortfahndung kam es zu einem weiteren Angriff. Der Tatverdächtige schlug mit einer Kurzhantel auf einen Zeugen, der ihn verfolgte, ein und fügte diesem eine schwere Kopfverletzung zu“, informiert die Polizei. Die Beamten konnten den Mann, der offensichtlich verwirrt wirkte, schließlich in der Martinstraße anhalten und vorläufig festnehmen. Die Rettung kümmerte sich um die beiden verletzten Opfer.

29-Jähriger schwer verletzt

„Der 29-jährige Zeuge wurde durch die Tat schwer verletzt und in einen Schockraum gebracht. Gegen den festgenommenen 34-Jährigen besteht der Verdacht der absichtlichen schweren Körperverletzung, zu dem er sich geständig zeigte. Er gab an, dass er sich durch die beiden Opfer gestört fühlte“, heißt es. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Einlieferung in eine Justizanstalt.