Plötzlicher Herzstillstand: Wiener Polizisten wurden zu Lebensretter

Zwei Polizisten waren gerade bei einer Schwerpunktaktion im Einsatz. Plötzlich wurden sie zu einer Reanimation gerufen. Die Beamten konnten lebensrettende Erstmaßnahmen setzen und wurden zu Helden.

Die beiden Polizisten Richard und Markus, sowie Notfallsanitäter Martin besuchten die Frau im Krankenhaus. Sie ist auf dem Weg der Besserung.

Die beiden Polizisten Richard und Markus, sowie Notfallsanitäter Martin besuchten die Frau im Krankenhaus. Sie ist auf dem Weg der Besserung.

Am Abend des 16. Januar waren die beiden Polizisten Richard und Markus gerade auf Streife, als sie einen dramatischen Funkspruch hörten. Eine Reanimation fand in einer Wohnung statt. Die Beamten zögerten nicht, und fuhren zu der Wohnung.

Ehemann begann mit Reanimation

Als sie dort ankamen, bot sich Ihnen ein verheerendes Bild: Eine Frau lag regungslos am Boden, und ihr Ehemann hatte bereits mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Die beiden Polizisten lösten ihn umgehend ab.

Gute Zusammenarbeit der Einsatzkräfte

Bald darauf traf die Berufsfeuerwehr ein, und half ebenfalls. Als die Berufsrettung dazukam, wurden noch notfallmedizinische Maßnahmen eingeleitet. Nach etwa 20 Minuten konnte Notfallsanitäter Martin wieder einen Puls feststellen. Die Patientin wurde danach in das AKH gebracht. Schon bald wird sie das Krankenhaus wieder verlassen können.