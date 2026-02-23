Plaudern gegen die Einsamkeit: Samariterbund eröffnet Treffpunkt

Eine "Plauderecke" hat der Samariterbund in Wien im Sozialmarkt Böckhgasse eröffnet. Einsame Menschen sollen so unter Leute kommen.

Am Montag hat der Samariterbund Wien im Sozialmarkt in der Böckhgasse die neue „Plauderecke“ eröffnet. Das Angebot soll einen niederschwelligen Treffpunkt für neue Begegnungen schaffen. Bei kostenlosem Kaffee und kleinen Snacks kann dort jedermann soziale Kontakte knüpfen.

„Beim Reden kommen die Leute zusammen“

„Gerade in herausfordernden Zeiten spüren wir, wie wichtig soziale Nähe und persönliche Gespräche sind“, betonte Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbundes Wien bei der feierlichen Eröffnung. Auch Bezirksvorsteher Wilfried Zankl (SPÖ) war bei der Eröffnung vor Ort: „Mit der neuen Plauderecke entsteht ein zusätzliches, starkes Angebot: ein Raum, um ins Gespräch zu kommen. Genau das ist entscheidend – denn beim Reden kommen die Leute zusammen!