Wien-Wetter: Wind bläst die Regenwolken weg

Lediglich am Vormittag des 24. Februars kann es in Wien noch regnen, tagsüber hört der Niederschlag dann größtenteils auf. Die Höchsttemperaturen betragen etwa elf Grad.

In der Früh muss noch mit leichtem Regen gerechnet werden, tagsüber verweht teils der lebhafte Wind die Wolken öfters. Nur noch vereinzelt können kurze Regenschauer nicht ausgeschlossen werden. Der Wind weht aus Nordwest, aber lässt am Nachmittag deutlich nach, so die GeoSphere Austria. Am Nachmittag klettert das Thermometer auf elf Grad.