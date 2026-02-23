Mordverdacht: 14-Jährige soll Frau auf Wiener Friedhof getötet haben

Großeinsatz der Polizei in Wien-Penzing: Nach dem Fund einer tödlich verletzten Frau auf einem Friedhof laufen umfassende Ermittlungen. Bei der Tatverdächtigen soll es sich um eine erst 14 Jahre alte Jugendliche handeln.

Am Montag, 23. Februar, wurde auf einem Friedhofsgelände in Wien-Penzing eine Frau mit tödlichen Verletzungen aufgefunden. „Eine dringend tatverdächtige Person konnte vorläufig festgenommen werden“, berichtet die Polizei. Die Hintergründe dieser Tat sind derzeit noch völlig unklar, heißt es in einer ersten Aussendung dazu weiter. Es wird allerdings von einem Gewaltverbrechen ausgegangen. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen sowie die Tatortarbeit aufgenommen. Nähere Informationen folgen.

Update: Tatverdächtige soll erst 14 Jahre alt sein

Nach dem Fund einer Frauenleiche auf dem Wiener Friedhof Baumgarten im Bezirk Penzing ermittelt das Landeskriminalamt nun gegen eine 14-Jährige, wie die APA berichtet. Der leblose Körper der Erwachsenen war am späten Montagnachmittag beim Friedhof im Bereich der Waidhausenstraße gefunden worden. Die Frau dürfte jedenfalls im Bereich des Friedhofs getötet worden sein. Die 14-Jährige befindet sich in Gewahrsam.

Opfer wies Stichverletzungen auf

Der Körper der Frau wies zahlreiche Stichverletzungen auf. Wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger gegenüber der APA sagte, soll es sich bei der Tatwaffe um ein Messer handeln. Details zur Identität des Opfers sowie der verdächtigen Jugendlichen wollte die Landespolizeidirektion jedoch vorerst nicht preisgeben.

Großeinsatz nach Leichenfund

Die Exekutive stand am Montagabend mit einem Großaufgebot im Einsatz, nachdem ein Mann über den Polizeinotruf die Auffindung einer schwer verletzten Person auf einem Friedhofsgelände in Wien-Penzing gemeldet hatte. Kräfte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus sperrten die Eingänge des Friedhofs ab. Während des Einsatzes ging bei der Polizei ein Hinweis zu einem möglichen Tötungsdelikt ein. Dieser Hinweis führte Polizeikräfte zu einer 14-jährigen österreichischen Staatsbürgerin, die in einer betreuten Unterkunft angetroffen wurde. Aufgrund des mittlerweile festgestellten Sachverhalts wurde die dringend Tat- verdächtige vor Ort vorläufig festgenommen. Ein Messer konnte als vermeintliche Tatwaffe sichergestellt werden. Die Untersuchungen der Tatortgruppe des Landeskriminalamts waren gegen 21 Uhr noch in vollem Gange. (APA/RED 23.02.2026)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2026 um 22:07 Uhr aktualisiert