Polizei sucht Duo nach versuchtem Raub in Wiener U-Bahn-Station

Am 29. Jänner wurden fünf Jugendliche überfallen. Nun wird mit Lichtbildern nach den Tatverdächtigen gefahndet.

Zwei bislang unbekannte junge Männer stehen im Verdacht, am 29. Jänner 2026 gegen 15.30 Uhr fünf Jugendliche im Bereich der Station Karlsplatz unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert zu haben. Als die Jugendlichen die Aufforderung ignorierten und weitergingen, rissen die Tatverdächtigen einem 14-Jährigen aus der Gruppe die Haube vom Kopf und flüchteten anschließend in Richtung Wiedner Hauptstraße.

Sofortige Fahndung verlief negativ

Die Jugendlichen begaben sich in die Polizeiinspektion Kärntnertorpassage und erstatteten Anzeige. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein Foto der mutmaßlichen Täter aus einer Videoüberwachung der U-Bahnstation gesichert werden.

Hinweise erbeten

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ersucht die Landespolizeidirektion Wien um mediale Veröffentlichung des Lichtbildes. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 62210 erbeten.