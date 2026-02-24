Sediert und abkassiert: Pflegerin soll fast 5.000 Euro gestohlen haben

Eine 66-jährige Frau soll von ihrer Pflegeassistentin mit Medikamenten sediert und anschließend bestohlen worden sein. Der Schaden beträgt knapp 5.000 Euro – drei Tatverdächtige wurden laut LPD Wien festgenommen.

Eine 66-jährige Frau erstattete am 20.01.2026 Anzeige gegen ihre 50-jährige Pflegeassistentin, nachdem sie festgestellt hatte, dass von ihrem Konto wiederholt Bargeld behoben worden war. Die Geschädigte ist krankheitsbedingt auf Unterstützung angewiesen und hatte die Beschuldigte über eine Onlineplattform kennengelernt.

Fast 5.000 Euro Schaden

Die Ermittlungen des Landeskriminalamt Wien ergaben den Verdacht, dass die Pflegeassistentin die 66-Jährige mit stark wirksamen Medikamenten sediert und ihr in diesem Zustand Bankomat- sowie Kreditkarte abgenommen haben soll. In weiterer Folge sollen der 18-jährige Sohn und die 29-jährige Tochter der Beschuldigten mehrfach Bargeld an unterschiedlichen Bankomaten behoben haben. Der entstandene Gesamtschaden beträgt 4.970 Euro.

Festnahme folgte

Alle drei Tatverdächtigen wurden laut der Landespolizeidirektion Wien festgenommen, verweigerten die Aussage und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert.