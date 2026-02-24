Detektiv mit Adlerauge: Parfum-Dieb in Landstraße wiedererkannt

Nachdem ein 41-jähriger Kroate ein Parfum in einer Drogeriefiliale im Bezirk Landstraße gestohlen hatte, wurde er vom dortigen Ladendetektiv angehalten. Dieser hatte den 41-Jährigen bereits bei einem Diebstahl in einer Filiale im Bezirk Fünfhaus wiedererkannt, da er ihn auf Videoaufnahmen identifiziert hatte. Polizisten der Polizeiinspektion Juchgasse nahmen den 41-Jährigen wegen des Verdachts der Gewerbsmäßigkeit fest, insbesondere weil er bereits wegen anderer Diebstähle amtsbekannt ist.