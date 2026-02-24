Skip to content
24/02/2026
Auf A2: 17-Jähriger raste über 60 km/h zu schnell

Gestern Abend ging der niederösterreichischen Polizei ein Raser ins Netz. Er fuhr 142 km/h.

Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel konnten am 23. Februar 2026, gegen 19.45 Uhr, einen Pkw mit überhöhter Fahrgeschwindigkeit auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Graz wahrnehmen. Im Zuge der Nachfahrt durch das Gemeindegebiet von Biedermannsdorf konnten die Polizisten bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h eine Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 142 km/h messen.

Vorläufiger Führerschein ist weg

Dem Lenker aus dem 10. Wiener Gemeindebezirk wurde der vorläufige Führerschein, der ihm erst in den Tagen zuvor ausgestellt worden war, vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der 17-Jährige wird der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

