Mordfall am Friedhof: 14-Jährige lebt in sozialpsychiatrischen WG

Die Obsorge war zuvor von der Mutter an die Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) übergeben worden. Sprecherin Ingrid Pöschmann erklärte gegenüber der APA dazu: „Sie sagte, sie schaffe es zu Hause mit ihr nicht mehr und stimmte einer Betreuung in der WG zu.“ Polizeilich sei das Mädchen zuvor nicht aufgefallen. „Das Thema bei ihr war ausschließlich eigengefährdendes Verhalten“, so Pöschmann. In der Wohngemeinschaft gab es eine intensive Betreuung. „Es sind täglich vier Erwachsene im Dienst“, erklärte die Sprecherin. Auch nach der Tat stehen Bewohner und Betreuer unter Schock. „Ein Psychologe ist derzeit vor Ort und betreut die Kinder und das Personal“, hieß es weiter.

Was ist passiert?

Die 64-Jährige war am Montagnachmittag mit schweren Stich- und Schnittverletzungen am Friedhof im Bereich der Waidhausenstraße entdeckt worden. Eine Reanimation blieb erfolglos. Die Polizei stellte ein Taschenmesser und Tatkleidung sicher. Darauf fanden sich auch Blutspuren. Die 14-Jährige wurde festgenommen und legte ein Geständnis ab. Zum Motiv machte sie jedoch keine Angaben. Opfer und Verdächtige kannten sich laut Ermittlern nicht. Mehr dazu hier: Mord am Friedhof: War Opfer zur falschen Zeit am falschen Ort? Er gilt die Unschuldsvermutung. (APA/RED; 24.02.2026)