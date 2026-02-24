Mord am Friedhof: 14-Jährige filmt Leiche und verschickt Video

Nach der tödlichen Messerattacke auf eine 64-Jährige am Wiener Friedhof Baumgarten kommen immer grausamere Details ans Licht. Wie Medien berichten soll die 14-jährige Verdächtige ihr Opfer nach der Tat mit dem Handy gefilmt und die Aufnahmen über Social Media verbreitet haben. Konkret soll die das Video über die App „Snapchat“ an Freunde und Bekannte verschickt haben, berichtet das Medium Heute.at. Das Video soll demnach auch den Beamten vorgespielt worden sein. Während die Jugendliche bereits geständig ist, bleibt das Motiv rätselhaft.

Was ist passiert?

Die 64-Jährige war am Montagnachmittag mit schweren Stich- und Schnittverletzungen am Friedhof im Bereich der Waidhausenstraße entdeckt worden. Eine Reanimation blieb erfolglos. Die Polizei stellte ein Taschenmesser und Tatkleidung sicher. Darauf fanden sich auch Blutspuren. Die 14-Jährige wurde festgenommen und legte ein Geständnis ab. Zum Motiv machte sie jedoch keine Angaben. Opfer und Verdächtige kannten sich laut Ermittlern nicht. Mehr dazu hier: Mord am Friedhof: War Opfer zur falschen Zeit am falschen Ort? Er gilt die Unschuldsvermutung. Das Mädchen lebte in einer intensiv betreuten Wohngemeinschaft, da die Mutter die Obsorge aufgrund von Überforderung abgegeben hatte. Bisher war ihr Verhalten wurde intern als rein „eigengefährdend“ eingestuft. Wir haben berichtet: Mordfall am Friedhof: 14-Jährige lebt in sozialpsychiatrischen WG.