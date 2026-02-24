Strahlender Sonnenschein über Wien

Wien steht am Mittwoch ganz im Zeichen des Hochdruckwetters. Nachdem sich vereinzelte Dunstfelder am Morgen verzogen haben, dominiert die Sonne das Stadtbild.

„Nach Auflösung letzter lokaler Frühnebel scheint die Sonne bis zum Abend in Wien die meiste Zeit von einem nahezu wolkenlosen Himmel“, so die GeoSphere Austria. Der Wind weht dabei eher zurückhaltend „schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen“. Die Temperaturen starten morgens bei „rund 2 Grad“. Im Laufe des Tages sorgt der Sonnenschein für einen angenehmen Anstieg der Werte auf „bis 12 Grad“.