Messerattacke am Keplerplatz: 22-Jährige festgenommen

Am Keplerplatz in Favoriten ist es am Dienstagabend zu einer Messerattacke gekommen. Eine 22-Jährige soll einen 26-jährigen Bekannten mit einem Klappmesser schwer verletzt haben. Die Frau wurde noch in Tatortnähe festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, dem 24. Februar 2026, gegen 22.45 Uhr am Keplerplatz im 10. Wiener Bezirk. Zeugen alarmierten den Notruf, nachdem sie beobachtet hatten, wie eine junge Frau auf einen Mann einstach und anschließend die Flucht ergriff. Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten eintrafen, fanden sie den 26-Jährigen mit einer Stichverletzung im Brustbereich vor. Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Erstversorgung und brachte den Mann in ein Spital. Laut Polizei bestand keine Lebensgefahr.

Tatwaffe sichergestellt

An der Tatörtlichkeit stellten die Einsatzkräfte ein Klappmesser sicher. Dabei handelt es sich laut Angaben der Ermittler um die mutmaßliche Tatwaffe. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es Beamten der Bereitschaftseinheit Wien, die 22-jährige Tatverdächtige unweit des Keplerplatzes anzuhalten und vorläufig festzunehmen.

Tatverdächtige geständig

Die 22-Jährige, österreichische Staatsbürgerin, zeigte sich laut Polizei geständig. Sie gab an, ihren Bekannten angegriffen zu haben. Dem Vorfall sei ein Streit vorausgegangen. In dessen Verlauf soll der Mann ihr mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben. Ein durchgeführter Alkovortest ergab bei der Festgenommenen eine Alkoholisierung von 1,74 Promille. Die Frau wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt. Sie befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.