Raubserie: Polizei jagt Tankstellen-Räuber

Die beiden auf den Lichtbildern ersichtlichen Personen stehen in dringendem Verdacht, im Oktober und November 2025 Raubüberfälle auf zwei Tankstellen in Wien-Donaustadt begangen zu haben. In der Nacht von 30. September 2025 auf den 1. Oktober 2025 überfielen die bislang unbekannten Männer zunächst eine Tankstelle am Kaisermühlendamm. Nur wenige Wochen später raubten sie in den Abendstunden des 10. November 2025 eine Tankstelle am Biberhaufenweg aus.

Vermummt und mit Waffen

In beiden Fällen gingen die Täter auf dieselbe Art und Weise vor: Vermummt und mit vermeintlich echten Schusswaffen bewaffnet, betraten sie die Tankstellen. Während einer von ihnen im Eingangsbereich stehen blieb, bedrohte der andere die Angestellten und nötigte diese dazu, das gesamte Bargeld aus der Kassa in mitgebrachte Rucksäcke zu packen. Mit der Beute gelang den Tätern die Flucht zu Fuß in unbekannte Richtung.

©LPD Wien | Diese Männer… ©LPD Wien | …werden… ©LPD Wien | …gesucht.

Polizei sucht nach Zeugen

Im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien konnten Lichtbilder der Tatverdächtigen gesichert werden. Nun ersucht die Landespolizeidirektion Wien, über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien, um mediale Veröffentlichung der Fotos. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310 67800 erbeten.