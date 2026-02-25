Drogen-Schlag in Wien: Bunkerwohnung mit Heroin und Kokain ausgehoben

Mehrere Drogenhändler konnten in Wien festgenommen werden. In einer Bunkerwohnung wurde auch so einiges aufgefunden.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) beobachteten gestern Nachmittag im Zuge eines Schwerpunktes zur Bekämpfung der Drogenkriminalität in verschiedenen Wiener Bezirken mehrere Fälle von mutmaßlichem Suchtmittelhandel. Durch das rasche Einschreiten und koordinierte Vorgehen der Beamten konnten zwei mutmaßliche Suchtmittelhändler identifiziert, angehalten und festgenommen werden.

Bunkerwohnung durchsucht

Ein 26-Jähriger (Stbg.: Österreich) und ein 45-Jähriger (Sta.: Serbien) befinden sich in polizeilichem Gewahrsam. Vier Suchtmittelkäufer im Alter von 41, 43 und 63 Jahren (alle Stbg.: Österreich) wurden nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt. Im Zuge der Personsdurchsuchungen und der Durchsuchung einer mutmaßlichen Bunkerwohnung in Wien-Neubau wurden von den Beamten insgesamt rund 300 Gramm Heroin, 130 Gramm Kokain, acht Gramm Marihuana und fünf Kilogramm Streckmittel sowie Bargeld in Höhe von rund 4.000 Euro in szene-typischer Stückelung vorgefunden und sichergestellt. Weitere Ermittlungen laufen.