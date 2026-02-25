Drei Jahre Haft nach Fäkalienattacken in Wien

Ein 30-jähriger Mann, der im Frühjahr 2025 zahlreiche Frauen mit Fäkalien attackierte, wurde zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt.

Aufgrund einer festgestellten Persönlichkeitsstörung ordnete das Gericht zudem die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum an.

Ein 30-jähriger Mann, der im Frühjahr 2025 in Wien vorwiegend junge Frauen mit Bechern voller Fäkalien attackiert hatte, ist am Mittwoch (15. Feber 2026) am Wiener Landesgericht zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Zusätzlich ordnete das Gericht seine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum gemäß § 21 Absatz 2 Strafgesetzbuch an. Der Angeklagte nahm das Urteil an, es ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

Zwölf Frauen und zwei Männer attackiert

Laut Anklage hatte der Mann zwischen Ende April und Mitte Juni 2025 insgesamt zwölf Frauen und zwei Männer angegriffen. Er wurde wegen schwerer Körperverletzung, Körperverletzung, Nötigung und gefährlicher Drohung verurteilt. Die vorsitzende Richterin sprach von „massivem Leid“, das der Angeklagte verursacht habe. Den Opfern muss er insgesamt 1.545 Euro Schadenersatz leisten. Der Mann befindet sich seit Mitte Juli 2025 in Untersuchungshaft, diese Zeit wird auf die Strafe angerechnet.

Psychische Erkrankung und Therapie angeordnet

Ein psychiatrisches Gutachten stellte bei dem 30-Jährigen eine kombinierte Persönlichkeitsstörung fest, die ihn als gefährlich einstuft. Aus diesem Grund wurde neben der Haft auch eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum angeordnet. Ziel ist eine Behandlung, um weitere Straftaten zu verhindern.

Opfer berichten von Schock und Demütigung

Mehrere Opfer schilderten im Prozess die belastenden Folgen der Attacken. Eine Studentin berichtete, ihr sei am Heimweg ein Becher mit einer Fäkalienmischung ins Gesicht geschüttet worden. Der Geruch sei „schrecklich“ gewesen und habe sie noch lange verfolgt. Eine weitere Frau schilderte ihre Angst, die Flüssigkeit könnte giftig oder ätzend gewesen sein. Eine 33-Jährige, die in der U-Bahn attackiert wurde, berichtete von einem Schockzustand und emotionalen Folgen. Sie kritisierte zudem, dass sie zunächst von der Polizei abgewiesen worden sei, als sie Anzeige erstatten wollte.

Angeklagter zeigte Reue

Der 30-Jährige zeigte sich teilweise geständig und gab an, mehrere Taten begangen zu haben. Vor Gericht erklärte er: „Ich habe diese Taten nie aus Spaß gemacht. Ich bereue es.“ Nach der Urteilsverkündung bedankte er sich beim Gericht und akzeptierte die Strafe. (APA/RED; 25.02.2026)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.02.2026 um 15:39 Uhr aktualisiert