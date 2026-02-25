Erfolg vor Gericht: Wienerin erstreitet mit AK mehr Pflegegeld
Eine Wienerin mit schwerer Multipler Sklerose hat nach einem langen Rechtsstreit mit Unterstützung der Arbeiterkammer Wien eine höhere Pflegestufe durchgesetzt.
Wie die Arbeiterkammer auf Facebook berichtete, leidet die Frau an einer stark fortgeschrittenen Form der Erkrankung und ist auf umfangreiche Hilfe im Alltag angewiesen. Dennoch wurde ihr Antrag auf eine höhere Pflegestufe zunächst abgewiesen. Auch eine Klage, die sie zunächst selbst einbrachte, blieb erfolglos, da ein gerichtlich bestellter Gutachter die Entscheidung der PVA bestätigte.
Stufe 5 erstritten
Erst nachdem sie sich an die Arbeiterkammer Wien wandte, kam es zu einer positiven Wende. „Sie ging zur Arbeiterkammer Wien und wir konnten schließlich Pflegegeld der Stufe 5 erstreiten“, teilte die Arbeiterkammer mit.
Was ist Multipler Sklerose?
Die Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems, bei der das Immunsystem fälschlicherweise die Schutzschicht der Nerven (Myelinscheide) im Gehirn und Rückenmark angreift. Da die Symptome je nach Ort der Entzündung extrem variieren, wird sie oft als die „Krankheit der tausend Gesichter“ bezeichnet.