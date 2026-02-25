Erfolg vor Gericht: Wienerin erstreitet mit AK mehr Pflegegeld

Eine Wienerin mit schwerer Multipler Sklerose hat nach einem langen Rechtsstreit mit Unterstützung der Arbeiterkammer Wien eine höhere Pflegestufe durchgesetzt.

Eine schwer an MS erkrankte Frau scheiterte zunächst mit allen Versuchen, eine angemessene Pflegestufe zu erhalten.

Wie die Arbeiterkammer auf Facebook berichtete, leidet die Frau an einer stark fortgeschrittenen Form der Erkrankung und ist auf umfangreiche Hilfe im Alltag angewiesen. Dennoch wurde ihr Antrag auf eine höhere Pflegestufe zunächst abgewiesen. Auch eine Klage, die sie zunächst selbst einbrachte, blieb erfolglos, da ein gerichtlich bestellter Gutachter die Entscheidung der PVA bestätigte.

Stufe 5 erstritten

Erst nachdem sie sich an die Arbeiterkammer Wien wandte, kam es zu einer positiven Wende. „Sie ging zur Arbeiterkammer Wien und wir konnten schließlich Pflegegeld der Stufe 5 erstreiten“, teilte die Arbeiterkammer mit.