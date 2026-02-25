Überraschender Geldsegen: Steuerausgleich bringt Mutter 3 Monatsmieten

In wenigen Tagen wird der Steuerausgleich für alle Menschen in Österreich wieder möglich sein. Jenen, die sich denken 'ich bekomm eh nix zurück', sollen zwei Beispiele nun zeigen, dass es sich oft eben doch auszahlt.

„Mach unbedingt den Steuerausgleich“, schreibt die Arbeiterkammer (AK) nun auf Facebook. Am Beispiel einer alleinerziehenden Mutter sieht man auch, dass sich ein solcher nämlich sehr wohl auszahlen wird. Sie selbst hatte sich nämlich gedacht, sie bekomme „eh nix“ zurück, weil sie Teilzeit im Handel tätig war und dementsprechend nicht allzu viel verdiente. Dann ging sie zu den Experten und als dieses ihr die Steuergutschrift vorrechneten, sei sie in Tränen ausgebrochen, heißt es in dem Posting.

Steuerausgleich: So hat die Zweifachmama Geld zurück bekommen

Und AK-Steuerexpertin Laura Tremmel zeigt auf Nachfrage von 5 Minuten genau auf, wie die zweifache Mutter schließlich „über drei Monatsmieten“ an Geld zurückbekommen hat. „Im Zuge des Beratungsgesprächs haben wir den Alleinerzieherabsetzbetrag für zwei Kinder sowie den Kindermehrbetrag geltend gemacht“, erinnert sich Tremmel an die Beratung im Vorjahr. Und damit nicht genug, habe sie aufgrund ihrer Teilzeitbeschäftigung auch eine Gutschrift aus der Sozialversicherung (Negativsteuer) bekommen.

„Insgesamt hat sie im Rahmen der Arbeitnehmer:innenveranlagung 2024 eine Gutschrift in Höhe von rund 3.700 Euro erhalten“, so AK-Steuerexpertin Laura Tremmel gegenüber 5 Minuten.

Junge Salzburgerin bekommt beim Steuerausgleich doch nicht „nix“

Vor drei Wochen haben wir auch über einen zweiten Fall berichtet, wo eine junge Frau dachte, sie würde „eh nix“ bekommen, schließlich aber knapp mehr als 1.000 Euro zurückbekommen hat. Und dieser Fall zeigt auf, dass man sich auch ohne Kinder durchaus einiges von der Steuer zurückholen kann. Bei der jungen Salzburgerin konnten nämlich zahlreiche Werbekosten abgesetzt werden, darunter etwa ein Teil der Handy- und Internetkosten, der Laptop, Fachbücher, Schreibmaterialien und Kopierpapier. Auch ein vierwöchiges Pflichtpraktikum in Bischofshofen verhalf ihr zu etwas Geld, brachte es ihr doch Kilometergeld und Taggelder ein. Schließlich bekam sie vom Finanzamt 1.038,30 Euro zurück, wissen die AK-Experten aus Salzburg.

FinanzOnline-Änderung fordert Österreicher zum Handeln auf

Insgesamt gibt es zahlreiche Kosten, die man beim Steuerausgleich absetzen kann und die einem durchaus vierstellige Summen an Rückzahlungen einbringen können. Am meisten zahlt es sich für Eltern aus, die Arbeitnehmerveranlagung selbst zu machen, doch auch für Menschen, die noch keine Kinder haben, kann durchaus auch ein nettes Plus rausschauen. Die Arbeiterkammer hat auf Youtube dazu wie jedes Jahr ein Video hochgeladen, das einen in rund einer halben Stunde bequem und einfach durch den Steuerausgleich via FinanzOnline führt. Das Video findet ihr nach dem Absatz. Apropos FinanzOnline: Hier hat es mit Oktober 2025 eine Änderung gegeben, die zu beachten ist. Alles dazu hier: Steuerausgleich: Österreicher müssen nach Änderung aktiv werden.