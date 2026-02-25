Illegales Untergrundlabor in Wien ausgehoben

Im Zuge einer europaweiten Polizeioperation ist in Wien ein illegales Untergrundlabor zur Herstellung verbotener Doping- und Arzneimittel entdeckt worden. Die Aktion war Teil der „Operation SHIELD VI“.

Die Operation wurde unter der Leitung von Europol in insgesamt 30 Ländern durchgeführt. Wie das Bundeskriminalamt (BK) mitteilte, stellten in dem Wiener Labor Laien unter nicht sterilen Bedingungen anabole Steroide und sogenannte SARMs her. Die Substanzen wurden vor Ort abgefüllt, verkapselt, etikettiert und für den Versand vorbereitet. Von Wien aus wurden die verbotenen Produkte in zahlreiche europäische Länder verschickt, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Tschechien und die Schweiz. Bei einer Hausdurchsuchung fanden Ermittler große Mengen an verbotenen Substanzen in Kanistern und Säcken. Zusätzlich wurden Millionen leerer Kapseln, Streckmittel, Pipetten, Etikettenrollen, Drucker sowie Kapselfüllmaschinen sichergestellt. Die dafür verwendeten Rohstoffe waren zuvor aus Großbritannien nach Österreich geliefert worden.

Grenzmenge massiv überschritten

Die Auswertung sichergestellter Daten zeigte, dass bereits 3.602 Flaschen verbotener SARMs verschickt worden waren. Die gesetzlich erlaubte Grenzmenge wurde dabei um das 100.000-Fache überschritten. Der mögliche Umsatz lag laut Bundeskriminalamt bei knapp unter einer Million Euro. Die Beschuldigten wurden bei der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt.

Europaweite Ermittlungen mit tausenden Verdächtigen

Insgesamt wurden im Rahmen der Operation europaweit 3.354 Verdächtige ausgeforscht. Die Behörden stellten illegale Arzneimittel und Dopingmittel im Wert von rund 33 Millionen Euro sicher. Zudem wurden 43 kriminelle Gruppen untersucht, mehrere illegale Labore ausgehoben und hunderte Webseiten abgeschaltet. Das Bundeskriminalamt warnt vor den Gefahren solcher illegalen Produkte: „Arzneimittelkriminalität gefährdet die öffentliche Gesundheit, unterwandert legale Lieferketten und finanziert organisierte Kriminalität.“ (APA/RED; 25.02.2026)