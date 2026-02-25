Viel Sonne und bis zu 10 Grad in Wien

Am Donnerstag, 26. Feber 2026, dürfen sich die Wiener auf viel Sonnenschein freuen.

Wie wird das Wetter am Donnerstag in Wien?

Nachdem sich lokale Frühnebelfelder rasch aufgelöst haben, erwartet Wien ein freundlicher Tag: Nahezu ungestörter Sonnenschein. Lediglich vereinzelte, harmlose Schleierwolken ziehen über den Himmel, berichtet die GeoSphere Austria. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus Südost steigen die Temperaturen auf milde Tageshöchstwerte von rund 10 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.02.2026 um 20:47 Uhr aktualisiert